У Сербії студентський рух перемагає на парламентських виборах

На дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобуває "Студентський список", який, за попередніми прогнозами, отримав майже 53% голосів виборців.

Про це свідчать остаточні прогнози Центру вільних виборів та демократії (CeSID) та соціологічного агентства Ipsos, оприлюднені на основі 96% опрацьованої вибірки, передає N1, пише "Європейська правда".

Як свідчать дані 96% опрацьованої вибірки, "Студентський список" отримує 52,9% голосів виборців, а список колишнього президента країни "Александар Вучич – Об’єднана Сербія" – 38,8%.

Таким чином, студентський рух випереджає Вучича на 14,1 відсоткового пункту.

За прогнозами, "Студентський список" здобуває 140 із 250 депутатських мандатів, що забезпечує йому абсолютну більшість у парламенті Сербії.

Список "Александар Вучич – Об’єднана Сербія" отримує 103 депутатські місця.

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня Вучич визнав поразку. Минулі парламентські вибори в Сербії відбулися 17 грудня 2023 року.

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