В Сербии студенческое движение одерживает победу на парламентских выборах
На досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал оппозиционный "Студенческий список", который, по предварительным прогнозам, набрал почти 53% голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют окончательные прогнозы Центра свободных выборов и демократии (CeSID) и социологического агентства Ipsos, обнародованные на основе 96% обработанной выборки, передает N1, пишет "Европейская правда".
Как показывают данные, "Студенческий список" набирает 52,9% голосов избирателей, а список бывшего президента страны "Александар Вучич – Объединенная Сербия" – 38,8%.
Таким образом, студенческое движение опережает объединение Вучича на 14,1 процентных пункта.
По прогнозам, "Студенческий список" получает 140 из 250 депутатских мандатов, что обеспечивает ему абсолютное большинство в парламенте Сербии.
Список "Александар Вучич – Объединенная Сербия" получает 103 депутатских места.
Напомним, вечером 25 октября Вучич признал поражение.
Выборы состоялись после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и авторитаризма Вучича. Протесты были вызваны гибелью 16 человек в 2024 году, когда в городе Нови-Сад обрушился навес железнодорожного вокзала. С тех пор студенты получили широкую поддержку общества.
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