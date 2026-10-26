В Сербии студенческое движение одерживает победу на парламентских выборах

На досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал оппозиционный "Студенческий список", который, по предварительным прогнозам, набрал почти 53% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют окончательные прогнозы Центра свободных выборов и демократии (CeSID) и социологического агентства Ipsos, обнародованные на основе 96% обработанной выборки, передает N1, пишет "Европейская правда".

Как показывают данные, "Студенческий список" набирает 52,9% голосов избирателей, а список бывшего президента страны "Александар Вучич – Объединенная Сербия" – 38,8%.

Таким образом, студенческое движение опережает объединение Вучича на 14,1 процентных пункта.

По прогнозам, "Студенческий список" получает 140 из 250 депутатских мандатов, что обеспечивает ему абсолютное большинство в парламенте Сербии.

Список "Александар Вучич – Объединенная Сербия" получает 103 депутатских места.

Напомним, вечером 25 октября Вучич признал поражение.

Выборы состоялись после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и авторитаризма Вучича. Протесты были вызваны гибелью 16 человек в 2024 году, когда в городе Нови-Сад обрушился навес железнодорожного вокзала. С тех пор студенты получили широкую поддержку общества.

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