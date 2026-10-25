Парламентські вибори у Сербії – Вучич визнає поразку

Колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич заявив про виграш вибрів опозиційним блоком "Студентський список".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сербський портал N1.

На момент заяви Вучича вибори вже завершилися, однак навіть соціологічні агенції ще не оприлюднили результати екзит-полів. Колишній президент Сербії посилається на дані стратифікованої вибірки, не уточнюючи, хто її проводив.

"У нас немає результату і багато хто буде здивований. Ви зрозумієте, наскільки дехто брехав. Виходячи зі стратифікованої вибірки, очевидно, що ми програли ці вибори", – заявив Вучич.

За його словами, опозиційний "Студентський список" матиме від 135 до 140 місць у новому парламенті. Зважаючи, що Народна Скупщина Сербії містить 250 депутатських місць, це означає, що опозиційний блок матиме більшість.

Своєю чергою, за словами Вучича, нинішній провладний блок отримає лише 105 місць у новому парламенті. При цьому жодна інша політична сила не подолала виборчого бар’єра.

Нагадаємо, нинішні парламентські вибори можуть встановити рекорд за явкою. Станом на 16:00 у Сербії проголосували понад 50%; водночас спостерігачі зафіксували численні порушення, зокрема тиск на виборців та інциденти на дільницях.

Ці вибори розглядаються як протистояння між колишнім президентом Александаром Вучичем та студентським рухом, який майже два роки очолював протести проти нього.

Напередодні виборів головні опоненти йшли нога в ногу, що робить вибори найнепередбачуванішими за останні роки. Згідно з опитуванням Ipsos, опублікованим 22 жовтня, Сербська прогресивна партія Вучича лідирувала з 47% голосів проти 40% у студентського руху. Інші опитування показували лідерство "Студентського списку".

Минулі парламентські вибори в Сербії відбулися 17 грудня 2023 року.

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