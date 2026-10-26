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Понад 80 людей постраждали в аварії автобуса поблизу Барселони

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Новини — Понеділок, 26 жовтня 2026, 07:52 — Уляна Кричковська-Богданова

Внаслідок аварії автобуса поблизу Барселони постраждало понад 80 людей, семеро з них у важкому стані.

Про це пише AP із посиланням на дані місцевих служб екстреної допомоги, передає "Європейська правда".

Каталонські служби екстреної медичної допомоги повідомили, що внаслідок аварії в Фугас-да-Монклус поблизу Барселони постраждало 83 людини.

З них семеро – у важкому стані, 18 – у стані середньої тяжкості та 58 – з легкими травмами.

Пожежна служба Каталонії опублікувала кадри з місця подій.

Фото: Х
Фото: Х

Іспанське інформаційне агентство EFE повідомило, що вдень 25 жовтня автобус з’їхав з вузької звивистої дороги та впав з 20-метрового уступу.

Точні обставини аварії відразу не були з’ясовані, і зараз триває розслідування. 

Служби екстреної допомоги повідомили, що на місце події було направлено 23 карети швидкої допомоги та два медичні вертольоти, а також три об’єднані бригади з пожежників та медичного персоналу та три групи психологічної підтримки.

16 жовтня писали, що 19 осіб отримали поранення в результаті зіткнення автобуса та поїзда на французькій стороні тунелю під Ла-Маншем. 

Нещодавно сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем. 

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