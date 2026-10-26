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Более 80 людей пострадали в автобусной аварии недалеко от Барселоны

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Новости — Понедельник, 26 октября 2026, 07:52 — Уляна Кричковская-Богданова

В результате аварии автобуса недалеко от Барселоны пострадали более 80 человек, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом пишет AP со ссылкой на данные местных служб экстренной помощи, передает "Европейская правда".

Каталонские службы экстренной медицинской помощи сообщили, что в результате аварии в Фугас-да-Монклус недалеко от Барселоны пострадали 83 человека.

Из них семеро находятся в тяжелом состоянии, 18 – в состоянии средней тяжести и 58 – с легкими травмами.

Пожарная служба Каталонии опубликовала кадры с места происшествия.

Фото: Х
Фото: Х


Испанское информационное агентство EFE сообщило, что днём 25 октября автобус съехал с узкой извилистой дороги и упал с 20-метрового уступа.

Точные обстоятельства аварии сразу не были выяснены, и сейчас ведётся расследование.

Службы экстренной помощи сообщили, что на место происшествия были направлены 23 машины скорой помощи и два медицинских вертолёта, а также три объединенные бригады из пожарных и медицинского персонала и три группы психологической поддержки.

16 октября сообщалось, что 19 человек получили ранения в результате столкновения автобуса и поезда на французской стороне туннеля под Ла-Маншем.

Недавно семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как автомобиль, двигавшийся по встречной полосе главной дороги, столкнулся с полицейской машиной.

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