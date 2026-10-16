19 людей травмовані під час зіткнення автобуса і потяга біля тунелю під Ла-Маншем

19 осіб отримали поранення в результаті зіткнення автобуса та поїзда на французькій стороні тунелю під Ла-Маншем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Зіткнення між мікроавтобусом та вантажним поїздом сталося у четвер ввечері.

У мікроавтобусі перебувало 19 осіб, включаючи водія. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

На місце події були терміново направлені карети швидкої допомоги, пожежники, поліція та вертоліт.

Вантажний поїзд стояв поблизу в’їзду до тунелю під Ла-Маншем, а в автобусі перебували водії вантажівок, які готувалися сісти на поїзд Le Shuttle на завантажувальній платформі на території "Євротунелю".

Водії були різних національностей, усі – чоловіки.

Представники влади додали, що це перший випадок, коли аварія "такого типу" сталася на вантажній платформі "Євротунелю".

Влада не надала відразу детальнішої інформації про те, як сталася аварія.

На знімку з місця події, опублікованому у французьких ЗМІ, видно сильно пошкоджений автобус, а навколо нього скупчилися поліцейські та медики.

Залізничний оператор повідомив у своєму повідомленні: "Цей інцидент не стосується і не впливає на поїзди "Євростар", що курсують до та з Лондона. Усі поїзди "Євростар" курсуватимуть за розкладом".

Також було зазначено, що зіткнення "сталося за кілька кілометрів від Ла-Маншського тунелю".

Наприкінці серпня на сході Нідерландів сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Нещодавно сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.