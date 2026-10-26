FT: Німеччина вперше закупить для своєї армії ракети "Барс" українського виробництва

Німеччина готується придбати для своїх збройних сил недорогі крилаті ракети "Барс", розроблені в Україні.

Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами осіб, обізнаних із цими планами, очікується, що німецька влада у найближчі тижні укладе угоду про закупівлю першої партії ракет "Барс" для випробувань Бундесвером.

"Барс" – це ракета з реактивним двигуном, дальність польоту якої становить до 1000 км, а корисне навантаження – до 105 кг, залежно від модифікації.

Хоча українці іноді називають її "ракетою-дроном", Німеччина позиціонує її як недорогу крилату ракету.

Перша партія дозволить німецьким військовим провести технічні випробування на початку наступного року, що, за умови задовільних результатів, потенційно відкриє шлях до більшого замовлення – на кілька сотень одиниць.

Цей план є частиною комплексних зусиль Німеччини, спрямованих на посилення європейського стримування Росії шляхом розширення арсеналу ударної зброї великої дальності.

Президент України Володимир Зеленський назвав "Барс" одним з тих озброєнь, що використовуються для ударів по військових базах та енергетичних об’єктах на території Росії.

Останніми місяцями ракети "Барс" також виробляються в Німеччині спільним українсько-німецьким підприємством, діяльність якого оповита таємницею.

Перша партія ракет "Барс", виготовлених у Німеччині та профінансованих німецькою стороною, була поставлена в Україну в жовтні.

Тепер це спільне підприємство також вироблятиме продукцію для Німеччини, що стане першою відомою закупівлею наступальної зброї, розробленої в Україні, для власних потреб Бундесверу.

Окрім "Барсів", Німеччина також планує придбати та випробувати невелику партію крилатих ракет Anthem, виготовлених американським стартапом Covenant. Вартість Anthem становить приблизно одну десяту від ціни ракети Tomahawk, яка коливається від 4 до 6 млн доларів.

За словами одного з обізнаних з деталями джерел, "Барс" коштує ще дешевше, але німецька сторона готова придбати обидві системи.

Також, як зазначено, можливе придбання української крилатої ракети "Фламінго" наразі відкладено.

Наразі німецькі збройні сили використовують лише крилату ракету Taurus, яка запускається з повітря і має відносно невелику дальність дії – близько 500 кілометрів. План Німеччини щодо закупівлі потужної ракети BGM-109 Tomahawk та наземної пускової системи Typhon в американського виробника Raytheon може затягнутися на строк до п’яти років.

За даними ЗМІ, уряд Німеччини розраховує, що на створення нового арсеналу далекобійної зброї, призначеної для стримування Росії, знадобиться майже 12 млрд євро.

Також нещодавно Данія вперше в історії оголосила про мільярдну угоду щодо придбання високоточних ракет великої дальності на тлі намірів посилити свою безпеку.