FT: Германия впервые закупит для своей армии ракеты "Барс" украинского производства

Германия готовится приобрести для своих вооружённых сил недорогие крылатые ракеты "Барс", разработанные в Украине.

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам лиц, знакомых с этими планами, ожидается, что немецкие власти в ближайшие недели заключат соглашение о закупке первой партии ракет "Барс" для испытаний Бундесвером.

"Барс" – это ракета с реактивным двигателем, дальность полета которой составляет до 1 000 км, а полезная нагрузка – до 105 кг, в зависимости от модификации.

Хотя украинцы иногда называют ее "ракеткой-дроном", Германия позиционирует ее как недорогую крылатую ракету.

Первая партия позволит немецким военным провести технические испытания в начале следующего года, что, при условии удовлетворительных результатов, потенциально откроет путь к более крупному заказу – на несколько сотен единиц.

Этот план является частью комплексных усилий Германии, направленных на усиление европейского сдерживания Москвы путем расширения арсенала ударного оружия большой дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Барс" одним из видов вооружения, используемых для нанесения ударов по военным базам и энергетическим объектам на территории России.

В последние месяцы ракеты "Барс" также производятся в Германии совместным украинско-немецким предприятием, деятельность которого окутана тайной.

Первая партия ракет "Барс", изготовленных в Германии и профинансированных немецкой стороной, была поставлена в Украину в октябре.

Теперь это совместное предприятие также будет производить продукцию для Германии, что станет первой известной закупкой наступательного оружия, разработанного в Украине, для собственных нужд Бундесвера.

Помимо "Барсов", Германия также планирует приобрести и испытать небольшую партию крылатых ракет Anthem, изготовленных американским стартапом Covenant. Стоимость Anthem составляет примерно одну десятую от цены ракеты Tomahawk, которая колеблется от 4 до 6 млн долларов.

По словам одного из осведомленных источников, "Барс" стоит еще дешевле, но немецкая сторона готова приобрести обе системы.

Также, как отмечается, возможная закупка украинской крылатой ракеты "Фламинго" на данный момент отложена.

В настоящее время немецкие вооруженные силы используют только крылатую ракету Taurus, которая запускается с воздуха и имеет относительно небольшую дальность действия – около 500 километров. План Германии по закупке мощной ракеты BGM-109 Tomahawk и наземной пусковой системы Typhon у американского производителя Raytheon может затянуться на срок до пяти лет.

По данным СМИ, правительство Германии рассчитывает, что на создание нового арсенала дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания России, потребуется почти 12 млрд евро.

Также недавно Дания впервые в истории объявила о миллиардной сделке по приобретению высокоточных ракет большой дальности на фоне намерений укрепить свою безопасность.