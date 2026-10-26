CNN: США готові розгорнути операцію проти Ірану впродовж 96 годин, якщо Трамп схвалить

Американські війська на Близькому Сході готові розпочати нові, потенційно масштабні військові операції проти Ірану "протягом 96 годин після отримання" наказу від президента Дональда Трампа.

Про це телеканалу CNN розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, у регіоні наразі розгорнуто достатньо сил для здійснення потенційних атак.

Масштаб нових військових операцій США, ймовірно, вийде за межі просто періодичних воєнних дій або збереження статус-кво шляхом ударів по радарах, пускових установках та інших іранських об’єктах, які можна швидко відновити – як це відбувалося з того часу, як Трамп на початку цього року призупинив повномасштабні бойові операції, додали джерела.

"Це буде масштабна операція", – заявив CNN один із посадовців.

Цю думку поділяють інші чинні та колишні американські посадовці, обізнані з внутрішніми обговореннями військового планування, – деякі з них стверджують, що питання полягає не в тому, чи видасть Трамп наказ про початок операції, а в тому, коли саме це станеться.

Вони вважають, що це може статися в будь-який момент до кінця року, хоча найімовірніше – після проміжних виборів у США.

Водночас американські посадовці визнають складнощі та вказують на потенційну загрозу. Зокрема, вони вказують, що іранські війська тепер краще знайомі з тактикою США, і тому американським військовим буде складніше ефективно знищити всі потенційні цільові об’єкти.

Посадовці заявляють, що Трамп ще не визначився з тим, що він робитиме після проміжних виборів, але, судячи з усього, схиляється до того, щоб віддати наказ про проведення великомасштабної операції. Однак офіційні особи також попереджають, що в минулому Трамп, здавалося, схилявся до певних дій, але в останній момент від них відмовлявся.

Ще два джерела розповіли, що останні оцінки розвідки США вказують на те, що Іран і повстанці-хусити дуже серйозно ставляться до можливості нових атак з боку США і, можливо, Ізраїлю.

Якщо США та Ізраїль розпочнуть нові військові операції проти Ірану, Тегеран і хусити, ймовірно, негайно завдадуть удару у відповідь по американському контингенту у регіоні, а, можливо, і за його межами.

За даними The New York Times, військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Сам Трамп раніше говорив, що "настає час приймати рішення" щодо того, чи укласти угоду з Тегераном, чи відновити атаки.