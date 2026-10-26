CNN: США готовы развернуть операцию против Ирана за 96 часов, если Трамп одобрит

Американские войска на Ближнем Востоке готовы начать новые, потенциально масштабные военные операции против Ирана "в течение 96 часов после получения" приказа от президента Дональда Трампа.

Об этом телеканалу CNN сообщили неназванные американские чиновники, передает "Европейская правда".

По словам источников, в регионе в настоящее время развернуто достаточно сил для проведения потенциальных атак.

Масштаб новых военных операций США, вероятно, выйдет за рамки просто периодических военных действий или сохранения статус-кво посредством ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно быстро восстановить – как это происходило с тех пор, как Трамп в начале этого года приостановил полномасштабные боевые операции, добавили источники.

"Это будет масштабная операция", – заявил CNN один из чиновников.

Эту точку зрения разделяют другие действующие и бывшие американские чиновники, осведомленные о внутренних обсуждениях военного планирования, – некоторые из них утверждают, что вопрос заключается не в том, отдаст ли Трамп приказ о начале операции, а в том, когда именно это произойдет.

Они считают, что это может произойти в любой момент до конца года, хотя наиболее вероятно – после промежуточных выборов в США.

В то же время американские чиновники признают сложности и указывают на потенциальную угрозу. В частности, они отмечают, что иранские войска теперь лучше знакомы с тактикой США, и поэтому американским военным будет сложнее эффективно уничтожить все потенциальные целевые объекты.

Чиновники заявляют, что Трамп еще не определился с тем, что он будет делать после промежуточных выборов, но, судя по всему, склоняется к тому, чтобы отдать приказ о проведении крупномасштабной операции. Однако официальные лица также предупреждают, что в прошлом Трамп, казалось, склонялся к определенным действиям, но в последний момент от них отказывался.

Еще два источника сообщили, что последние оценки разведки США указывают на то, что Иран и повстанцы-хуситы очень серьезно относятся к возможности новых атак со стороны США и, возможно, Израиля.

Если США и Израиль начнут новые военные операции против Ирана, Тегеран и хуситы, вероятно, немедленно нанесут ответный удар по американскому контингенту в регионе, а, возможно, и за его пределами.

По данным The New York Times, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

Сам Трамп ранее заявлял, что "настало время принимать решение" о том, заключать ли соглашение с Тегераном или возобновить атаки.