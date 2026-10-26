На виборах у Сербії порахували майже всі голоси: "студенти" набирають понад 52%

Республіканська виборча комісія Сербії після обробки даних з 8139 з 8392 виборчих дільниць повідомляє, що на дострокових парламентських виборах "Студентський список" набрав 52,65% голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані сербського виборчкому.

Згідно з даними РВК, список "Об’єднана Сербія", сформований навколо Сербської прогресивної партії Александара Вучича, набрав 39,22% голосів.

Блок Соціалістичної партії Сербії (СПС) набрав 2,17%. Решта партій набрали менше 1% голосів.

У неділю, за даними РВК, на вибори прийшло 68,82% громадян, які мають право голосу, або 4 270 227 виборців. Недійсних бюлетенів було 1,29%.

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня Вучич визнав поразку.

Вибори відбулися після майже двох років студентських демонстрацій проти корупції та авторитаризму Вучича. Протести були спричинені загибеллю 16 людей у 2024 році, коли в місті Нові-Сад обвалився навіс залізничного вокзалу. Відтоді студенти здобули широку підтримку суспільства.

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