Експрем'єрка Британії каже, що британці до 2040 року були б на Марсі, якби її не звільнили

Експрем'єрка Британії Ліз Трасс стверджує, що Велика Британія змогла б здійснити успішні місії на Марс уже за кілька років – якби тільки її 49-денне перебування на посаді прем’єр-міністра не було перерване.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Ця заява міститься в новій книзі колишньої прем’єр-міністерки Великої Британії Bank Job, яка вийшла у світ у понеділок і, за задумом авторки, пояснює, "як Банк Англії зруйнував ринок облігацій і призвів до падіння уряду", коли її "мінібюджет" 2022 року спричинив ринкові потрясіння.

У заключному розділі книги намальовано яскраву картину того, яким, на думку Трасс, було б життя у 2040 році, якби її політиці дали шанс вкоренитися. "З британського космодрому вже запущено кілька місій на Марс", – уявляє Трасс у своїй книзі.

Експрем’єрка також висловлює деякі більш реалістичні політичні мрії.

Вона уявляє собі 2040 рік, у якому "у Великій Британії більше немає законів Європейського Союзу", діє "ліберальний режим щодо штучного інтелекту", а падіння цін на енергоносії та прискорення термінів планування допомогли Великій Британії стати лідером у сфері ШІ.

"Біткойн отримав податковий режим, що відповідає його статусу як форми грошей для комерційних цілей. Цифрова валюта центрального банку не була введена", – уявляє вона.

З моменту відставки після бунту у власній партії Трасс відкидає твердження, що саме її економічні рішення – серед яких були масштабна допомога у сплаті рахунків за енергоносії та зниження податків, профінансовані за рахунок нових запозичень – стали причиною обвалу фунта.

Натомість вона звинувачує у цьому центральний банк, Міністерство фінансів та наглядовий орган – Управління бюджетної відповідальності – за те, що вони діяли проти неї. Її нова книга спрямована безпосередньо проти Банку Англії, який запропонував продати державні облігації на суму 80 млрд фунтів стерлінгів ще до оприлюднення мінібюджету, хоча й відклав цей продаж через турбулентність на ринку.

Трасс втратила своє місце в Палаті громад під час загальних виборів 2024 року і відтоді бере участь у запуску Консервативної конференції політичних дій у Великій Британії.

Нагадаємо, під час короткого перебування Ліз Трасс на посту прем’єр-міністра у Британії жартували про те, хто протримається довше: вона на посаді прем’єра чи салат "Айсберг", термін придатності якого – 10 днів.

У серпні 2024 року під час заходу з просування книги Трасс у Саффолку з-за куліс сцени почав з’являтися банер із зображенням салату й написом "Я зруйнувала економіку". Побачивши банер, Трасс сказала "Це не смішно" та пішла зі сцени.