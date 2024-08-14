Публічний виступ експрем’єрки Британії Ліз Трасс, яка розповідала про підтримку Дональда Трампа, перервала несподівана поява банера із гігантським зображенням салату.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався на заході в Саффолку в Англії, де Трасс просувала свою книгу.

На відеозаписі видно, що коли Трасс говорила про свою підтримку колишнього президента США Дональда Трампа, з-за куліс сцени почав з’являтися банер з написом "Я зруйнувала економіку".

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Побачивши банер, Трасс помітно роздратувалась і сказала: "Це не смішно". Вона зняла свій мікрофон і пішла зі сцени.

We just dropped in on Liz Truss’s pro-Trump speaking tour with a remote-controlled lettuce banner. She didn’t find it funny. 🥬 pic.twitter.com/jtSqaxycfF – Led By Donkeys (@ByDonkeys) August 13, 2024

Відповідальність за це взяла активістська група Led By Donkeys, яка розповіла у своєму Х (Twitter): "Ми щойно завітали на протрампівський тур Ліз Трасс з дистанційно керованим банером із салатом. Вона не вважала це смішним".

Нагадаємо, під час короткого перебування Ліз Трасс на посту прем’єр-міністра у Британії жартували про те, хто протримається довше: Трасс на посаді прем’єра чи салат "Айсберг", термін придатності якого – 10 днів.

Led By Donkeys раніше вдавались до схожих трюків з банером. На початку цього року вони зірвали виступ лідера британської партії Reform UK Найджела Фараджа банером із зображеням Путіна і написом "Я люблю Найджела".

У липні цього року Трасс зазнала приголомшливої поразки на виборах і не пройшла до британського парламенту.