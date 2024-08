Публічний виступ експрем’єрки Британії Ліз Трасс, яка розповідала про підтримку Дональда Трампа, перервала несподівана поява банера із гігантським зображенням салату.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався на заході в Саффолку в Англії, де Трасс просувала свою книгу.

На відеозаписі видно, що коли Трасс говорила про свою підтримку колишнього президента США Дональда Трампа, з-за куліс сцени почав з’являтися банер з написом "Я зруйнувала економіку".

Побачивши банер, Трасс помітно роздратувалась і сказала: "Це не смішно". Вона зняла свій мікрофон і пішла зі сцени.

We just dropped in on Liz Truss’s pro-Trump speaking tour with a remote-controlled lettuce banner. She didn’t find it funny. 🥬 pic.twitter.com/jtSqaxycfF