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Виступ експрем’єрки Британії зірвав банер з гігантським салатом – їй це не сподобалося

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Новини — Середа, 14 серпня 2024, 13:28 — Христина Бондарєва

Публічний виступ експрем’єрки Британії Ліз Трасс, яка розповідала про підтримку Дональда Трампа, перервала несподівана поява банера із гігантським зображенням салату.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався на заході в Саффолку в Англії, де Трасс просувала свою книгу.

На відеозаписі видно, що коли Трасс говорила про свою підтримку колишнього президента США Дональда Трампа, з-за куліс сцени почав з’являтися банер з написом "Я зруйнувала економіку". 

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Побачивши банер, Трасс помітно роздратувалась і сказала: "Це не смішно". Вона зняла свій мікрофон і пішла зі сцени.

Відповідальність за це взяла активістська група Led By Donkeys, яка розповіла у своєму Х (Twitter): "Ми щойно завітали на протрампівський тур Ліз Трасс з дистанційно керованим банером із салатом. Вона не вважала це смішним".

Нагадаємо, під час короткого перебування Ліз Трасс на посту прем’єр-міністра у Британії жартували про те, хто протримається довше: Трасс на посаді прем’єра чи салат "Айсберг", термін придатності якого – 10 днів. 

Led By Donkeys раніше вдавались до схожих трюків з банером. На початку цього року вони зірвали виступ лідера британської партії Reform UK Найджела Фараджа банером із зображеням Путіна і написом "Я люблю Найджела".

У липні цього року Трасс зазнала приголомшливої поразки на виборах і не пройшла до британського парламенту.

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Велика Британія
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