Экс-премьер Британии говорит, что к 2040 году британцы были бы на Марсе, если бы её не уволили
Бывшая глава правительства Великобритании Лиз Трасс утверждает, что страна смогла бы осуществить успешные миссии на Марс уже через несколько лет – если бы только её 49-дневное пребывание на посту премьер-министра не было прервано.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
Это заявление содержится в новой книге бывшего премьер-министр Великобритании Bank Job ("Банковская работа"), которая вышла в свет в понедельник и, по замыслу автора, объясняет, "как Банк Англии разрушил рынок облигаций и привел к падению правительства".
В заключительной главе книги нарисована яркая картина того, какой, по мнению Трасс, была бы жизнь в 2040 году, если бы её политике дали шанс укорениться. "С британского космодрома уже запущено несколько миссий на Марс", – представляет Трасс в своей книге.
Бывшая премьер-министр также высказывает некоторые более реалистичные политические мечты.
Она представляет себе 2040 год, в котором "в Великобритании больше нет законов Европейского Союза", действует "либеральный режим в отношении искусственного интеллекта", а падение цен на энергоносители и ускорение сроков планирования помогли Великобритании стать лидером в сфере ИИ.
"Биткойн получил налоговый режим, соответствующий его статусу как формы денег для коммерческих целей. Цифровая валюта центрального банка не была введена", – представляет она.
С момента отставки после бунта в собственной партии Трасс отвергает утверждения о том, что именно её экономические решения – среди которых были масштабная помощь в оплате счетов за энергоносители и снижение налогов, профинансированные за счёт новых заимствований, – стали причиной обвала фунта.
Вместо этого она обвиняет в этом центральный банк, Министерство финансов и надзорный орган – Управление бюджетной ответственности – за то, что они действовали против неё. Её новая книга направлена непосредственно против Банка Англии.
Трасс потеряла свое место в Палате общин во время всеобщих выборов 2024 года.
Напомним, во время краткого пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра в Великобритании шутили о том, кто продержится дольше: она на посту премьера или салат "Айсберг", срок годности которого составляет 10 дней.
В августе 2024 года во время мероприятия по продвижению книги Трасс в Саффолке из-за кулис сцены начал появляться баннер с изображением салата и надписью "Я разрушила экономику". Увидев баннер, Трасс сказала: "Это не смешно" и ушла со сцены.