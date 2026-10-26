В Італії стверджують, що новий пакет військової допомоги Україні вже готовий

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у понеділок, 26 жовтня, що для України уже готовий новий пакет військової допомоги.

Це пише агентство ANSA, інформує "Європейська правда".

Про новий пакет допомоги Україні Таяні, лідер правоцентристської партії "Вперед, Італіє" (Forza Italia) заявив у відповідь своєму колезі, віцепрем’єру та міністру транспорту Маттео Сальвіні, який заявив, що докладатиме зусиль для припинення економічної та військової підтримки Києва з боку Італії.

"Моя позиція добре відома: ми на боці України і будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Наступний пакет військової допомоги вже готовий, і ми надішлемо його до Києва якомога швидше", – заявив Антоніо Таяні.

Також зазначається, що на засіданні Сальвіні зазнав критики з боку поміркованих членів партії, незадоволених її подальшим зсувом управо.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні переобрали лідером ультраправої партії "Ліга", яка входить до керівної коаліції прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні.

А минулої осені Сальвіні заявляв, що надання подальшої допомоги Україні може "підживити корупцію".