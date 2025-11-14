В уряді Італії посперечались, чи треба допомагати "корумпованій" Україні

Віцепремʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні у пʼятницю сказав, що надання подальшої допомоги Україні може "підживити корупцію", з чим не погодився міністр оборони Гвідо Крозетто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сальвіні прокоментував корупційний скандал в енергетичній системі України, який триває останні кілька днів.

"Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції", – сказав він.

На думку віцепремʼєра Італії, Україні також не допоможе надання більшої кількості зброї.

"Мені здається, що те, що відбувалося останніми годинами, з просуванням російських військ, говорить нам, що в інтересах усіх, і насамперед України, зупинити війну", – додав Сальвіні.

Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто на прохання прокоментувати слова його колеги сказав, що припиняти допомогу Україні було б "абсурдно".

"Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

