Віцепрем’єра Італії переобрали лідером ультраправої "Ліги"

Віцепрем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні переобрали лідером ультраправої партії "Ліга", яка входить до правлячої коаліції прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні.

Про це пише Ansa, передає "Європейська правда".

Сальвіні був затверджений на посаді секретаря партії в ході голосування в неділю, 25 жовтня, наприкінці засідання, яке він скликав з метою досягнення консенсусу та забезпечення підтримки.

Він залишатиметься на цій посаді протягом чотирьох років, до 2030 року. Під час голосування Сальвіні отримав 465 голосів "за".

Нагадаємо, минулої осені Сальвіні заявляв, що надання подальшої допомоги Україні може "підживити корупцію".

А у квітні він закликав відновити постачання російського газу.