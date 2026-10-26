В Италии заявляют, что новый пакет военной помощи Украине уже готов

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в понедельник, 26 октября, что для Украины уже готов новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

О новом пакете помощи Украине Таяни, лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" (Forza Italia), заявил в ответ своему коллеге, вице-премьеру и министру транспорта Маттео Сальвини, который заявил, что будет прилагать усилия для прекращения экономической и военной поддержки Киева со стороны Италии.

"Моя позиция хорошо известна: мы на стороне Украины и будем поддерживать её столько, сколько потребуется. Следующий пакет военной помощи уже готов, и мы отправим его в Киев как можно скорее", – заявил Антонио Таяни.

Также отмечается, что на заседании Сальвини подвергся критике со стороны умеренных членов партии, недовольных её дальнейшим сдвигом вправо.

Напомним, вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини переизбрали лидером ультраправой партии "Лига", входящей в правящую коалицию премьер-министра Джорджи Мелони.

А прошлой осенью Сальвини заявлял, что оказание дальнейшей помощи Украине может "подпитать коррупцию".