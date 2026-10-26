Тарас Качка вважає, що обмеження ЄС для української металургії вдасться подолати цього року

Представник України при Європейському Союзі Тарас Качка вважає, що ринкові обмеження, які ЄС накладає зараз на українську металургію, вийде подолати до кінця цього року.

Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Зараз Європейський Союз наклав обмеження для певних українських товарів, зокрема зі сфери металургії. Але, на думку дипломата, цю проблему вийде вирішити найближчим часом.

"Ми бачимо, що зараз ЄС досить сильно обмежує свій ринок, зокрема щодо металургії. Я впевнений, що це проблема саме цього року, яку ми вирішимо. Адже Європейський Союз розуміє, що ми маємо врегулювати її конструктивно", – сказав Тарас Качка.

Нагадаємо, йдеться про нові обмеження ЄС на імпорт сталі, які з 1 липня 2026 року ускладнили доступ української металургії до європейського ринку збуту. У Євросоюзі це пояснювали намагання захистити своїх виробників від дешевого імпорту продуктів металургії.

Тодішній голова представництва України при ЄС Всеволод Ченцов заявляв, що в контексті обмеження Євросоюзом імпорту сталі Україна вважає за необхідне пришвидшено інтегрувати у європейський ринок українську металургійну промисловість.

Більше про цю проблему читайте у статті: В очікуванні вердикту ЄС: чому експорт українського металу до Європи опинився під загрозою