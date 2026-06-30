Посол прокоментував обмеження Євросоюзом імпорту сталі, яке зачепило Україну

У контексті обмеження Євросоюзом імпорту сталі Україна вважає за необхідне пришвидшено інтегрувати у європейський ринок українську металургійну промисловість.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив голова представництва України при ЄС Всеволод Ченцов, пише "Європейська правда".

Європейська комісія обмежила загальну безмитну квоту на імпорт сталі до ЄС до 18,3 млн тонн на рік, що на 47% менше, ніж раніше. Імпорт, що перевищує встановлені ліміти, обкладатиметься 50-відсотковим митом.

За словами Ченцова, під час переговорів з ЄС українська сторона виходила з необхідності збереження умов вільного доступу для української сталі.

"Це було б справедливо щодо обмеженої кількості українських металургійних підприємств, що працюють в умовах безпрецедентних безпекових викликів", – заявив посол.

Водночас, він відзначив, що, як країна-кандидат на вступ в ЄС, "ми поділяли занепокоєння ЄС щодо впливу спотворень на світовому ринку сталі на сталеливарну промисловість Євросоюзу та необхідності застосування певних запобіжників".

"Наразі ми виходимо з необхідності невідкладного пошуку шляхів для альтернативного доступу української сталеливарної продукції на ринок ЄС, беручи за базис майбутнє членство України в ЄС", – заявив голова представництва.

На його переконання, Україна та Єврокомісія мають спільно підготувати дорожню карту пришвидшеної інтеграції української металургійної промисловості у екосистему сталеливарної промисловості ЄС.

"Ми також вважаємо, що перші три місяці реалізації нових заходів зі сталі дозволять оцінити нові умови торгівлі, що, в свою чергу, сприятиме визначенню підходів до інтеграційної моделі для металургійних потужностей України", – резюмував Ченцов.

Нагадаємо, Варшава вважає, що Європейська комісія врахувала більшість польських вимог щодо захисту ринку ЄС від надмірного надходження сталі з третіх країн, зокрема з України.

Торік у ЄК запевняли, що план захисту сталеливарної промисловості ЄС, що передбачає зменшити на 47% квоти на імпорт сталі у ЄС та подвоїти мита на поставки, які перевищують ці квоти, не скасовує чинні преференції, надані Україні, і не зашкодить її торгівлі з Євросоюзом.