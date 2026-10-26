Тарас Качка считает, что ограничения ЕС в отношении украинской металлургии удастся преодолеть в этом году

Представитель Украины при Европейском Союзе Тарас Качка считает, что рыночные ограничения, которые ЕС вводит сейчас в отношении украинской металлургии, удастся преодолеть до конца этого года.

Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В настоящее время Европейский Союз ввел ограничения на определенные украинские товары, в частности из сферы металлургии. Однако, по мнению дипломата, эту проблему удастся решить в ближайшее время.

"Мы видим, что сейчас ЕС довольно сильно ограничивает свой рынок, в частности в отношении металлургии. Я уверен, что это проблема именно этого года, которую мы решим. Ведь Европейский Союз понимает, что мы должны урегулировать её конструктивно", – сказал Тарас Качка.

Напомним, речь идёт о новых ограничениях ЕС на импорт стали, которые с 1 июля 2026 года затруднили доступ украинской металлургии к европейскому рынку сбыта. В Евросоюзе это объясняли попыткой защитить своих производителей от дешевого импорта металлургической продукции.

Тогдашний глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов заявлял, что в контексте ограничения Евросоюзом импорта стали Украина считает необходимым ускорить интеграцию украинской металлургической промышленности в европейский рынок.

Подробнее об этой проблеме читайте в статье: В ожидании вердикта ЕС: почему экспорт украинского металла в Европу оказался под угрозой