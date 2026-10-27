США обмежили безвізові поїздки китайців через побоювання "пологового туризму"

Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило дію програми безвізових поїздок для громадян Китаю на Північні Маріанські острови через ризики шпигунства та поширення "пологового туризму".

Про це повідомляє Fox News, передає "Європейська правда".

Рішення міністра внутрішньої безпеки Марквейна Малліна стосується програми часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена, яка дозволяла попередньо перевіреним громадянам Китаю відвідувати Північні Маріанські острови на строк до 14 днів без візи.

Своєю чергою, адміністрація Трампа призупиняє дію програми безвізового в’їзду для громадян Китаю, які відвідують острівну територію США, після того, як законодавці-республіканці попередили, що це може сприяти "пологового туризму" та становити загрозу національній безпеці.

Кілька днів тому в адміністрації Трампа заявили про відкликання понад 300 тисяч американських віз.

А у січні Державний департамент США призупинив всі процедури оформлення віз для громадян 75 країн в рамках посилення контролю за заявниками. У списку країн – Росія, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Згодом федеральна суддя скасувала заборону адміністрації Трампа на видачу віз іммігрантам із 75 країн, визнавши її такою, що суперечить закону та виходить за межі законних повноважень держсекретаря США Марко Рубіо.