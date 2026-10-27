США ограничили безвизовые поездки граждан Китая из-за опасений по поводу "родового туризма"

Министерство внутренней безопасности США приостановило действие программы безвизовых поездок для граждан Китая на Северные Марианские острова из-за рисков шпионажа и распространения "родового туризма".

Об этом сообщает Fox News, передает "Европейская правда".

Решение министра внутренней безопасности Марквейна Маллина касается программы, введенной при администрации бывшего президента Джо Байдена, которая позволяла предварительно проверенным гражданам Китая посещать Северные Марианские острова на срок до 14 дней без визы.

В свою очередь, администрация Трампа приостанавливает действие программы безвизового въезда для граждан Китая, посещающих островную территорию США, после того как законодатели-республиканцы предупредили, что это может способствовать "родовому туризму" и представлять угрозу национальной безопасности.

Несколько дней назад в администрации Трампа заявили об отзыве более 300 тысяч американских виз.

А в январе Госдепартамент США приостановил все процедуры оформления виз для граждан 75 стран в рамках усиления контроля за заявителями. В списке стран – Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Впоследствии федеральный судья отменила запрет администрации Трампа на выдачу виз иммигрантам из 75 стран, признав его противоречащим закону и выходящим за пределы законных полномочий госсекретаря США Марко Рубио.