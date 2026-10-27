Президент Румунії назвав "неприйнятними" дії РФ щодо спроби диверсії на збройовому заводі

Президент Румунії Нікушор Дан засудив будь-яку причетність Російської Федерації до актів диверсії на території Румунії

Про це президент Румунії написав у своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Зокрема, йдеться про причетність РФ до диверсійної мережі, задіяній у спробі підпалу на території румунського заводу у вересні. Такі дії є неприйнятними та становлять серйозне порушення суверенітету й безпеки Румунії, заявив Дан.

"Жодна іноземна держава не має права діяти таким чином на території Румунії чи інших європейських країн. Протягом багатьох років Росія використовує різноманітний арсенал засобів для послаблення європейських демократій. Спроби впливу на виборчі процеси, кампанії дезінформації, інформаційна війна, кібератаки та акти диверсії – усе це частини гібридної війни, яку Росія веде проти Європи", – написав Дан.

Президент Румунії привітав ефективність розвідувальних служб країни у виявленні диверсійної мережі.

"Румунська держава діятиме рішуче, щоб запобігти подібним інцидентам, виявити причетних і захистити громадян та критичну інфраструктуру країни. Водночас ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими союзниками в НАТО та партнерами в Європейському Союзі", – зазначив президент.

Нагадаємо, служба розвідки Румунії викрила диверсійну мережу, що координувалася з Росії та яка причетна до спроби підпалу на території збройового заводу Carfil у Брашові 14 вересня. У спробі підпалу підозрюють громадянина України та двох білорусів.

Недавно Нікушор Дан вказав на збільшення кількості російських провокацій на території Європейського Союзу.