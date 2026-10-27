Президент Румынии назвал неприемлемыми действия РФ в связи с попыткой диверсии на оружейном заводе

Президент Румынии Никушор Дан осудил любую причастность Российской Федерации к диверсионным актам на территории Румынии Об этом президент Румынии написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда". В частности, речь идет о причастности РФ к диверсионной сети, причастной к попытке поджога на территории румынского завода в сентябре. Такие действия неприемлемы и представляют собой серьезное нарушение суверенитета и безопасности Румынии, заявил Дан.

"Ни одно иностранное государство не имеет права действовать таким образом на территории Румынии или других европейских стран. На протяжении многих лет Россия использует разнообразный арсенал средств для ослабления европейских демократий. Попытки влияния на избирательные процессы, кампании дезинформации, информационная война, кибератаки и акты диверсии – всё это части гибридной войны, которую Россия ведёт против Европы", – написал Дан.

Президент Румынии высоко оценил эффективность разведывательных служб страны в выявлении диверсионной сети.

"Румынское государство будет действовать решительно, чтобы предотвратить подобные инциденты, выявить причастных и защитить граждан и критическую инфраструктуру страны. В то же время мы продолжим тесно сотрудничать с нашими союзниками в НАТО и партнерами в Европейском Союзе", – отметил президент.

Напомним, разведывательная служба Румынии разоблачила диверсионную сеть, которая координировалась из России и причастна к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября. В попытке поджога подозревают гражданина Украины и двух белорусов.

Недавно Никушор Дан отметил рост числа российских провокаций на территории Европейского Союза.