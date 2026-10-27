Данія скептично оцінила переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично ставиться до телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це вона сказала в коментарі DR, передає "Європейська правда".

Цього дня Фредеріксен перебуває з візитом у Фінляндії, де впродовж 27-28 жовтня збираються міністри закордонних справ нордичних країн.

"Я дуже скептично ставлюся до цієї ініціативи Норвегії та Фінляндії. Вона не була узгоджена з жодним із нас", – прокоментувала прем’єрка Данії телефонну розмову.

Вона наголосила, що не бачить "жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою".

"Ані з огляду на гібридну війну, яка триває щодня, ані на Україну, де щодня здійснюються запеклі й агресивні атаки. Я вважаю, що нам потрібно зберігати єдність Європи, а не діяти поодинці", – додала Фредеріксен.

Як відомо, цього дня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Після цього Стубб та Стьоре провели "плідну телефонну розмову" із президентом Володимиром Зеленським.