Дания скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически относится к телефонному разговору президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом она заявила в комментарии DR, передает "Европейская правда".

В этот день Фредериксен находится с визитом в Финляндии, где 27–28 октября собираются министры иностранных дел стран Северной Европы.

"Я очень скептически отношусь к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Она не была согласована ни с кем из нас", – прокомментировала премьер-министр Дании телефонный разговор.

Она подчеркнула, что не видит "никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой".

"Ни с учетом гибридной войны, которая продолжается каждый день, ни Украины, где ежедневно совершаются ожесточенные и агрессивные атаки. Я считаю, что нам нужно сохранять единство Европы, а не действовать в одиночку", – добавила Фредериксен.

Как известно, в этот день президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

После этого Стубб и Стёре провели "плодотворный телефонный разговор" с президентом Владимиром Зеленским.