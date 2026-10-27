Президент Фінляндії розповів про переговори із Зеленським після контакту з Путіним

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про спільну з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, яка відбулася відразу після їхнього спілкування з правителем РФ Путіним у вівторок.

Про це Стубб написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Президент Фінляндії зазначив, що він та Стьоре провели "плідну телефонну розмову" із Зеленським.

Він розповів, що під час розмови учасники обговорили спілкування з очільником Кремля Владіміром Путіним.

"Фінляндія та Норвегія й надалі підтримуватимуть Україну та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру", – додав Стубб.

Як відомо, цього дня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Зазначимо, що 20 жовтня в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, Стьоре та Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Після цього Віткофф відвідав Санкт-Петербург, де провів зустріч з Путіним, якого назвав "гуманістом".

23 жовтня Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков стверджує, що РФ готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення російсько-української війни після 4 листопада.