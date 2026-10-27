Лідери Фінляндії та Норвегії подзвонили Путіну обговорити завершення війни

У вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомив офіс Стубба, пише "Європейська правда".

В офісі президента Фінляндії зазначили, що ця розмова стала продовженням зустрічі, що відбулася в Осло 20 жовтня.

"Під час підготовки до розмови було проведено консультації з Україною", – наголосили у заяві.

Зазначається, що Стубб і Стьоре самі ініціювали цю розмову, аби обговорити війну Росії проти України, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни та сприяння миру й стабільності в Європі.

Також у заяві наголосили, що Стубб та Стьоре брали участь у телефонній розмові "як лідери своїх країн і не виступали як представники Європи".

Президент і прем’єр-міністр наголосили, що Фінляндія та Норвегія й надалі надаватимуть свою багаторічну підтримку Україні. Стубб і Стьоре підкреслили, що війна має закінчитися, а переговори – тривати.

"Обговорення було відвертим і діловим. Ми є сусідами Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі – на безпеку всієї Європи. Для припинення війни необхідний прямий діалог", – акцентував Стубб.

Стьоре зазначив, що під час телефонної розмови вони "наголосили на важливості деескалації".

ДОПОВНЕНО ОБ 11:51. За словами радника президента Володимира Зеленського Дмитра Литвина, наразі український лідер проводить розмову зі Стуббом та Стьоре.

У цьому контексті варто нагадати, що раніше помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Європа має бути залучена до переговорів між російськими, українськими та американськими посадовцями.

ЗМІ повідомили, що Росія може спробувати використати новий раунд мирних переговорів щодо російсько-української війни, щоб домогтися поступок від НАТО.

Також зазначимо, що 20 жовтня в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, Стьоре та Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Після цього Віткофф відвідав Санкт-Петербург, де провів зустріч з Путіним, якого назвав "гуманістом".

23 жовтня Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

Ушаков стверджує, що РФ готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення російсько-української війни після 4 листопада.