В Італії партія Мелоні зберігає лідерство, політсила Ванначчі опустилася в рейтингу

Партія прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні "Брати Італії" зберігає лідерство серед виборців, тоді як ультраправа сила проросійського Роберто Ванначчі втратила симпатії.

Про це інформує La Reppublica з посиланням на опитування SWG, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, "Брати Італії" залишаються явним лідером з 29,3% потенційних голосів. Якщо врахувати коаліцію загалом, правоцентристи мають шанс отримати 44,1% голосів виборців.

Однак лівоцентристи, які поки лише розглядають можливість об’єднання, загалом можуть отримати 44,9% голосів. З них 20,6% набирає Демократична партія Еллі Шляйн, а 12,4% – "Рух 5 зірок" Джузеппе Конте, "Альянс зелених та лівих" – 6,3%.

Натомість партія "Національне майбутнє" ультраправого політика Роберто Ванначчі набирає 5,6% голосів – проти понад 8% ще кілька тижнів тому.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні переобрали лідером ультраправої партії "Ліга", яка входить до правлячої коаліції прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні.

Більше про Роберто Ванначчі читайте у статті: Генерал, расист, політик. Як Роберто Ванначчі став зіркою в Італії та чим це загрожує Україні