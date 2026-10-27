В Италии партия Мелони сохраняет лидерство, политическая сила Ванначчи опустилась в рейтинге

Партия премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии" сохраняет лидерство среди избирателей, в то время как ультраправая сила пророссийского Роберто Ванначчи потеряла поддержку.

Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на опрос SWG, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, "Братья Италии" остаются явным лидером с 29,3% потенциальных голосов. Если учитывать коалицию в целом, правоцентристы имеют шанс получить 44,1% голосов избирателей.

Однако левоцентристы, которые пока лишь рассматривают возможность объединения, в целом могут получить 44,9% голосов. Из них 20,6% набирает Демократическая партия Элли Шляйн, а 12,4% – "Движение 5 звезд" Джузеппе Конте, "Альянс зеленых и левых" – 6,3%.

В свою очередь, партия "Национальное будущее" ультраправого политика Роберто Ванначчи набирает 5,6% голосов – против более 8% еще несколько недель назад.

Напомним, вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини переизбрали лидером ультраправой партии "Лига", входящей в правящую коалицию премьер-министра Джорджи Мелони.

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