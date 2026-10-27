У Британії закликали бути готовими до сценарію війни між НАТО та Росією
Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг попередив, що очільник Кремля Владімір Путін "перевіряє рішучість НАТО".
Про це він сказав під час виступу у Варшаві з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, передає The Guardian, пише "Європейська правда".
Стрітінг наголосив на необхідності бути готовими до сценарію, "за якого Велика Британія та альянс НАТО опиняться у стані війни з Росією".
"Не тому, що ми хочемо війни – ми не маємо ніяких суперечок із російським народом і не прагнемо війни з Росією; НАТО є оборонним альянсом – але коли Путін запевняє, що не має наміру провокувати війну з НАТО, ми згадуємо те, що він говорив про Україну лише за кілька днів до вторгнення", – сказав очільник британського оборонного відомства.
Також він акцентував, що НАТО готовий "захищати кожен дюйм" своєї території, а також – надавати підтримку Україні.
"Чим краще ми готові протистояти Росії, захищати кожен дюйм території НАТО, тим менша ймовірність, що ми опинимося в такому сценарії", – додав Стрітінг.
Як повідомлялося, у Великій Британії стартувала кампанія Be Ready, яка має на меті підготувати країну до наслідків кліматичної кризи, технологічної залежності та загроз з боку ворожих держав. У нових урядових рекомендаціях кожному британцеві рекомендується мати запаси до дев’яти літрів води у пляшках та харчі на три дні.
Перед тим Стрітінг заявив, що його країна повинна готуватися до загрози "державного тероризму" з боку ворожих держав, спрямованого проти цивільної інфраструктури.