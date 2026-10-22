Міністр оборони Британії закликав серйозніше ставитися до загроз гібридної війни

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що його країна повинна готуватися до загрози "державного тероризму" з боку ворожих держав, спрямованого проти цивільної інфраструктури.

Про це він сказав у четвер, 22 жовтня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Стрітінг вважає, що британське суспільство повинне замислитися над тим, як реагувати на ризики гібридної війни, такі як кібератаки, які можуть вивести з ладу платіжні системи, що використовуються підприємствами, або спричинити зрив ланцюгів постачання.

Він також зазначив, що громадськість повинна враховувати природні ризики, такі як повені чи лісові пожежі.

"Такі терміни, як гібридна війна та загрози "сірої зони", не точно відображають і не передають широкій громадськості те, що я волію описувати як тероризм, спонсорований державою. Тож перед обличчям цих загроз, які не є гіпотетичними, а реальними, і які виникають не десь далеко, а дедалі частіше саме тут, ми маємо активізувати зусилля та серйозно ставитися як до нашої національної стійкості, так і до національної оборони", – акцентував Стрітінг.

Варто зауважити, що нещодавно глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.

А Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.