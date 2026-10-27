В Великобритании призвали быть готовыми к сценарию войны между НАТО и Россией

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что глава Кремля Владимир Путин "проверяет решимость НАТО".

Об этом он заявил во время выступления в Варшаве вместе с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем, сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Стритинг подчеркнул необходимость быть готовыми к сценарию, "при котором Великобритания и альянс НАТО окажутся в состоянии войны с Россией".

"Не потому, что мы хотим войны – у нас нет никаких разногласий с российским народом и мы не стремимся к войне с Россией; НАТО является оборонительным альянсом – но когда

Путин уверяет, что не намерен провоцировать войну с НАТО, мы вспоминаем то, что он говорил об Украине всего за несколько дней до вторжения", – сказал глава британского оборонного ведомства.

Также он подчеркнул, что НАТО готово "защищать каждый дюйм" своей территории, а также – оказывать поддержку Украине.

"Чем лучше мы готовы противостоять России, защищать каждый дюйм территории НАТО, тем меньше вероятность, что мы окажемся в таком сценарии", – добавил Стритинг.

Как сообщалось, в Великобритании стартувала кампания Be Ready, цель которой – подготовить страну к последствиям климатического кризиса, технологической зависимости и угроз со стороны враждебных государств. В новых правительственных рекомендациях каждому британцу рекомендуется иметь запасы до девяти литров воды в бутылках и продовольствие на три дня.

Ранее Стритинг заявил, что его страна должнаготовиться к угрозе "государственного терроризма" со стороны враждебных государств, направленного против гражданской инфраструктуры.