Франція вимагатиме санкцій ЄС через втручання Росії в Африці

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у вівторок оголосив, що звернеться до ЄС із проханням ввести санкції проти осіб, відповідальних за кампанії з маніпулювання громадською думкою, спрямовані проти Камеруну та Республіки Конго.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Барро наголосив, що в Африці, як і в інших регіонах, Росія намагається маніпулювати громадською думкою суверенних держав, щоб нашкодити інтересам Франції.

За його словами, звіт групи Viginum, створеної у 2021 році для виявлення таких втручань, наочно це демонструє.

"Я вимагатиму введення європейських санкцій проти осіб, відповідальних за цю операцію втручання, спрямовану, зокрема, проти Камеруну та Республіки Конго", – заявив Барро.

"Росія відчайдушно намагається колонізувати свідомість людей, але їй це не вдасться, бо ми не дурні", – додав міністр.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Також варто зазначити, що 7 серпня ЄС затвердив нові санкційні списки стосовно Росії, що стало відповіддю на масовані удари по Україні.