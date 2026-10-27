Норвегія виділяє майже 50 млн євро на енергетичну підтримку України

Норвезький уряд у вівторок оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на уряд Норвегії.

Допомога Україні надаватиметься в рамках урядової програми Нансена і має сприяти відновленню зруйнованої інфраструктури та забезпеченню надійної роботи української енергетичної системи напередодні зимового періоду.

"Україна незабаром вступить у нову воєнну зиму. Щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання та уникнути серйозних гуманітарних наслідків, надзвичайно важливо, щоб Україна отримала кошти на закупівлю обладнання для зміцнення та відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої російськими бомбардуваннями", – зазначив міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд.

Асланд під час свого візиту до Києва у вівторок оголосив, що Норвегія надасть 500 млн крон у вигляді енергетичної допомоги в листопаді та грудні.

Допомога буде виплачуватися через Фонд підтримки енергетики України. Фонд сприяє тому, щоб кошти можна було швидко спрямувати на конкретні ремонтні роботи, нове обладнання та інвестиції там, де потреба є найбільшою. Визначення пріоритетів щодо того, що зараз є найнагальнішим, залишається за Україною.

Як зазначили в уряді, з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Норвегія виділила Україні понад 16 млрд крон на закупівлю газу, відновлення енергетичної інфраструктури та інвестиції в нові рішення.

Загалом у 2026 році підтримка Норвегії в межах програми Нансена становитиме 85 млрд крон. З них кошти, виділені на енергетику, є частиною цивільної та гуманітарної допомоги у розмірі 15 млрд крон. 70 млрд крон спрямовуються на військові потреби.

16 жовтня Швеція оголосила про виділення пакета допомоги Україні у розмірі 500 млн крон (майже 45 млн євро), спрямованого на підтримку української енергетичної інфраструктури перед зимою.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський заявив лідерам країн-членів ЄС, що Україні потрібно щонайменше 70 млрд євро на захист від агресії Росії наступного року.