Зеленський просить у ЄС ще 70 млрд євро на оборону в 2027 році

Президент України Володимир Зеленський заявив лідерам країн-членів ЄС, що Україні потрібно щонайменше 70 млрд євро на захист від агресії Росії наступного року.

Про це Зеленський заявив під час звернення до учасників саміту Європейської ради 16 жовтня, пише "Європейська правда".

За словами президента, ці гроші потрібні на оборону України від російської агресії.

"Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас – на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію", – сказав Зеленський.

Зокрема, Україні потрібна фінансова допомога, щоб виробляти більше дронів і зупинити російські штурми на фронті. Тоді, як заявив Володимир Зеленський, Україна могла б чинити вдвічі чи втричі більший тиск на Росію.

"Ми зупиняємо більшість російських штурмів на фронті завдяки дронам. Ми перерізаємо російські шляхи постачання за допомогою цих технологій. І наші дрони допомагають послаблювати російську економіку. Зараз ми могли б подвоїти чи потроїти виробництво дронів – залежно від типу. Але нам просто не вистачає на це грошей", – сказав президент у промові.

Нагадаємо, представники Євросоюзу та України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році.

А раніше у спільній заяві ЄС та Україна заявили, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році.

7 жовтня Україна отримала від Європейського Союзу ще 1,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Support Loan. Ці гроші використають на потреби у сфері оборони.