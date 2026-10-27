Норвегия выделяет почти 50 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины

Норвежское правительство во вторник объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на правительство Норвегии.

Помощь Украине будет оказываться в рамках правительственной программы Нансена и призвана способствовать восстановлению разрушенной инфраструктуры и обеспечению надежной работы украинской энергетической системы в преддверии зимнего периода.

"Украина вскоре вступит в новую военную зиму. Чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение и избежать серьезных гуманитарных последствий, чрезвычайно важно, чтобы Украина получила средства на закупку оборудования для укрепления и восстановления критической инфраструктуры, разрушенной российскими бомбардировками", – отметил министр энергетики Норвегии Терье Асланд.

Асланд во время своего визита в Киев во вторник объявил, что Норвегия предоставит 500 млн крон в виде энергетической помощи в ноябре и декабре.

Помощь будет выплачиваться через Фонд поддержки энергетики Украины. Фонд способствует тому, чтобы средства можно было быстро направить на конкретные ремонтные работы, новое оборудование и инвестиции там, где потребность наиболее велика. Определение приоритетов относительно того, что сейчас является наиболее неотложным, остается за Украиной.

Как отметили в правительстве, с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Норвегия выделила Украине более 16 млрд крон на закупку газа, восстановление энергетической инфраструктуры и инвестиции в новые решения.

В целом в 2026 году поддержка Норвегии в рамках программы Нансена составит 85 млрд крон. Из них средства, выделенные на энергетику, являются частью гражданской и гуманитарной помощи в размере 15 млрд крон. 70 млрд крон направляются на военные нужды.

16 октября Швеция объявила о выделении пакета помощи Украине в размере 500 млн крон (почти 45 млн евро), направленного на поддержку украинской энергетической инфраструктуры перед зимой.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский заявил лидерам стран-членов ЕС, что Украине потребуется не менее 70 млрд евро на защиту от агрессии России в следующем году.