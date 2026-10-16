Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні на майже 45 млн євро

Швеція надає Україні підтримку у розмірі 500 млн крон (майже 45 млн євро) у рамках нового пакета допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністерки Швеції у справах Європейського Союзу Єссіки Русенкранц.

Новий пакет допомоги, зокрема, буде спрямований на підтримку української енергетичної інфраструктури перед зимою.

"Україна бореться не лише за власну свободу, а й за безпеку всієї Європи. Коли Росія жорстоко атакує цивільну енергетичну інфраструктуру напередодні чергової військової зими, ми реагуємо, надаючи допомогу на відновлення та медичне обслуговування", – написала міністерка.

Раніше президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили потреби України для захисту від постійних атак, передусім посилення ППО. Зокрема, Швеція пообіцяла надати винищувачі Gripen.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський заявив лідерам країн-членів ЄС, що Україні потрібно щонайменше 70 млрд євро на захист від агресії Росії наступного року.