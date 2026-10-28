Зеленський: Павло Паліса відмовився від посади посла у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на посаду посла у США обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби та Павла Паліси – останній відмовився від посади.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Павло Паліса заявив, що хоче повернутися на фронт, а не покидати Україну, сказав Володимир Зеленський.

"Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду", – розповів президент України.

Він відзначив, що консультації з питання призначення посла України у США будуть продовжуватися.

Павло Паліса – український військовий, бригадний генерал, лицар ордена Богдана Хмельницького. Також є заступником керівника Офісу президента України.

Раніше Павло Паліса спростував чутки про його можливе призначення послом України в США. Він зазначив, що, згідно із законодавством, не може водночас виконувати і військову, і дипломатичну службу.

Нагадаємо, Зеленський у понеділок, 3 серпня, звільнив із посади посла України в США Ольгу Стефанішину. Відтоді посада залишається вакантною.