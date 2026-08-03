Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла в США

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 3 серпня, звільнив із посади посла України в США Ольгу Стефанішину.

Про це йдеться в указі президента №696/2026, пише "Європейська правда".

Зеленський підписав указ про звільнення Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки.

Раніше ЗМІ писали, що Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.

Потім видання FT повідомляло, що Зеленський намагається переконати колишню прем’єрку Юлію Свириденко обійняти посаду посла у США попри те, що вона відхилила цю пропозицію.

23 липня Зеленський підтвердив, що пропонував Свириденко посаду посла США в Україні, втім, за даними видання Liga, Умєров є одним із головних кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах.