Заступник глави ОПУ спростував чутки про можливе призначення послом в США

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса спростував чутки про його можливе призначення послом України в США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час спілкування з пресою, його цитує "Укрінформ".

Паліса зазначив, зо згідно із законодавством, не може водночас виконувати і військову, і дипломатичну службу.

"Водночас звільнятися з військової служби – це суперечить моральним та життєвим принципам. Під час війни я маю бути тут, у своїй країні. Тому єдиний формат, за якого я можу поїхати в США, – це навчання", – додав він.

Нагадаємо, Зеленський у понеділок, 3 серпня, звільнив із посади посла України в США Ольгу Стефанішину. Відтоді посада посла в США залишається вакантною.

Президент Володимир Зеленський нещодавно говорив, що у нього є кандидатура на посаду посла в США, але не розкрив її особу.