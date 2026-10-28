Президент бачить ймовірність того, що РФ серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля Владіміром Путіним є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що мав розмову з лідерами Фінляндії та Норвегії – Александром Стуббом та Йонасом Гаром Стьоре – перед їхнім контактом з Путіним.

"Ми проговорили тематику. В принципі, в нас був бриф в Осло щодо тематики майбутньої запланованої тристоронньої зустрічі переговорних груп в листопаді в Абу-Дабі. І вони хотіли проговорити це зі мною і потім – з лідером Росії", – сказав він.

Зеленський зазначив, що зранку 27 жовтня партнери поговорили з російським лідером, озвучили узгоджену позицію, почули його бачення.

"В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі. Тематикою мають бути такі питання: перші деескалаційні кроки, пріоритети для української сторони – зокрема безпекові, та загалом закінчення цієї війни", – сказав він.

За словами Зеленського, під час цієї зустрічі технічних груп є сподівання на "деескалаційні кроки щодо енергетики, а також – на морі, обмін полонених та їх повернення додому і обговорення того, в якому форматі може відбутися тристороння зустріч на рівні лідерів".

"Це адженда з нашої сторони, яку ми обговорювали з нашими американськими партнерами", – зауважив він.

Окрім цього, президент наголосив, що важливим питанням залишаються гарантії безпеки для України.

"Є такий запит до американців і європейців від нас. І Росія підіймає таке ж питання, що їм також потрібні гарантії безпеки. Це те, що на сьогодні відомо", – додав Зеленський.

Зазначимо, український президент заявив, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з Стуббом і Стьоре очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.