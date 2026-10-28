Президент видит вероятность того, что РФ серьезно настроена на встречу в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после беседы европейских лидеров с главой Кремля Владимиром Путиным складывается впечатление, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что беседовал с лидерами Финляндии и Норвегии – Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стёре – перед их встречей с Путиным.

"Мы обсудили эту тему. В принципе, у нас был брифинг в Осло по поводу предстоящей запланированной трехсторонней встречи переговорных групп в ноябре в Абу-Даби. И они хотели обсудить это со мной, а затем – с лидером России", – сказал он.

Зеленский отметил, что утром 27 октября партнеры поговорили с российским лидером, озвучили согласованную позицию, выслушали его видение.

"В принципе, передали, что, похоже, есть ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби. Тематикой должны стать следующие вопросы: первые шаги по деэскалации, приоритеты для украинской стороны – в частности, в сфере безопасности, и в целом окончание этой войны", – сказал он.

По словам Зеленского, в ходе этой встречи технических групп есть надежда на "шаги по деэскалации в сфере энергетики, а также на море, обмен пленными и их возвращение домой, а также обсуждение того, в каком формате может состояться трехсторонняя встреча на уровне лидеров".

"Это повестка дня с нашей стороны, которую мы обсуждали с нашими американскими партнерами", – отметил он.

Кроме того, президент подчеркнул, что важным вопросом остаются гарантии безопасности для Украины.

"У нас есть такой запрос к американцам и европейцам. И Россия поднимает тот же вопрос, что им также нужны гарантии безопасности. Это то, что на сегодняшний день известно", – добавил Зеленский.

Отметим, что украинский президент заявил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.

СМИ писали, что во время телефонного разговора со Стуббом и Стёре глава Кремля почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.