Зеленський: тристороння зустріч Україна-США-РФ в Абу-Дабі залежить від Вашингтона

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", пише "Європейська правда".

На думку Зеленського, зустріч в Абу-Дабі залежить від американської сторони.

"Приблизно так, як це було із зустріччю в Брюсселі. Рускіє підтвердили, ми підтвердили. На мій погляд, сьогодні це залежить вже не від рускіх і не від нас. Сьогодні Абу-Дабі залежить від американської сторони. Тому що всі сказали, що позитивно розглядають такий формат зустрічі. А для Сполучених Штатів Америки основний фокус уваги – Близький Схід", – сказав український президент.

Він зазначив, що "зміни різного характеру, включно з можливими політичними змінами в деяких державах", будуть мати вплив на те, що буде розгортатися на Близькому Сході.

Також президент припустив можливість ескалації на Близькому Сході.

"Там може бути ескалація, і багато хто про це говорить. Я думаю, що буде", – додав він.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв’ю від 25 жовтня заявив, що на 27-28 жовтня у Брюсселі планується його зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, а також представниками Євросоюзу та США.

Втім, радник президента Дмитро Литвин у відповідь на запитання журналістів не підтвердив поїздку Зеленського до Брюсселя через зміну планів США.

Перед тим Зеленський спілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

За інформацією джерел в уряді США, наступний раунд переговорів між делегаціями США, України та Росії може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії.