ЗМІ: Путін читав "лекцію з історії" лідерам Норвегії та Фінляндії під час розмови

Під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре очільник Кремля Владімір Путін майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Троє співрозмовників стверджують, що під час розмови замість обговорення ключових питань щодо припинення російсько-української війни Путін влаштував лідерів країн довгу тираду про те, що Кремль називає "першопричинами конфлікту".

За їхніми словами, перспектива негайного припинення вогню майже не обговорювалася.

Один зі співрозмовників зазначив, що лідери країн вирішили не перебивати історичні відступи Путіна, щоб з’ясувати, наскільки серйозно він ставиться до діалогу з Європою.

Як відомо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.