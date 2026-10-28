Зеленський вважає, що "дизельна угода" може відкрити РФ шлях до нових домовленостей зі США

Президент Володимир Зеленський вважає, що "дизельна угода" може відкрити шлях до нових домовленостей між Росією та США.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", пише "Європейська правда".

За словами українського президента, "дизельна угода" може відкрити шлях до нових домовленостей, зокрема щодо добрив, газу, заморожених активів і зняття санкцій з окремих російських осіб та структур.

"Я вважаю, що "дизельна угода" відкриває для "рускіх" можливості наступних подібних кроків. Це зокрема добрива, газ, заморожені активи, інші прізвища та структури, з яких можуть бути зняті санкції", – сказав він.

Нагадаємо, член комітету з закордонних справ Палати представників США, демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати так звану дизельну угоду США і Росії.

Раніше двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

Читайте також статтю "Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі".