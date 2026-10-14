"Зрада народу України": 12 сенаторів написали Трампу через дизельну угоду з Путіним

Двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Дональду Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з правителем Росії Владіміром Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті сенатора-демократа Річарда Блюменталя, повідомляє "Європейська правда".

Лист підписали демократи Річард Блюменталь, Кріс Кунс, Дік Дурбін, Джек Рід, Джин Шахін та Шелдон Вайтхаус. До них приєдналися республіканці Алан Армстронг, Сьюзан Коллінз, Джон Корнін, Мітч Макконнелл, Ліза Мурковскі та Том Тілліс.

"Надання Москві можливості вільно продавати російське дизельне паливо на світових ринках шкодить інтересам безпеки США та є зрадою народу України, який продовжує захищатися від вбивчої, незаконної війни Путіна. Ця угода є подарунком нашому супротивнику та зрадою наших союзників; її слід скасувати", – написали сенатори.

Вони закликали Трампа натомість вжити оперативних заходів для впровадження санкцій, передбачених нещодавно ухваленим "Законом Ліндсі Грема".

"Ці повноваження вимагають від вас чинити економічний тиск на Росію та головних пособників її війни, зокрема Китай, і тим самим зміцнити вашу переговорну позицію, щоб швидко покласти край цьому руйнівному конфлікту", – написали сенатори.

Вони наголосили, що мир в Україні повинен бути укладений на справедливих умовах, захищати демократичні цінності, суверенітет і безпеку України.

"Протягом десятиліть Америка була оплотом свободи проти тиранії, а американські президенти уособлювали опір нашої нації тиранам. Путін – тиран. Вийдіть із цієї угоди, скасуйте Генеральну ліцензію №135 та реалізуйте повноваження, передбачені Законом Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року", – йдеться у листі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Цей крок викликав різку критику з боку України, європейських союзників та всередині США, так само як і заклик Трампа до призначення нового президента України замість Володимира Зеленського.

Більше про це – у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі