У Конгресі США представили законопроєкт, щоб заблокувати "дизельну угоду" з Росією

Член Комітету з закордонних справ Палати представників США, демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати так звану "дизельну угоду" США і Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті комітету, пише "Європейська правда".

Законопроєкт "Про заборону корупційних угод щодо російської нафти" спрямований на блокування угоди Трампа з Путіним щодо закупівлі та імпорту російського дизельного палива.

Законопроєкт забороняє Американській корпорації міжнародного фінансування розвитку (DFC) інвестувати в російську енергетику; анулює загальні ліцензії, видані Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, та забороняє видачу таких ліцензій у майбутньому; а також зобов’язує адміністрацію Трампа ввести санкції проти російської енергетики.

"Ця угода не знизить витрати для американського народу, який і так вже платить за провалену війну, яку Трамп вирішив розпочати в Ірані. Вона дасть Путіну мільйони доларів, щоб той міг безкарно продовжувати вбивати українських цивільних", – заявив конгресмен Мікс.

"У той час, коли Сполучені Штати повинні посилювати тиск на Кремль, Дональд Трамп заграє з Путіним і укладає угоди для власного збагачення, замість того щоб підтримати Україну. Це суперечить усьому, за що виступають Сполучені Штати. Конгрес повинен вжити заходів. Кожен член Конгресу, який заявляє, що обурений цим, повинен долучитися до ухвалення цього закону", – додав конгресмен.

Раніше двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

Крім того, семеро сенаторів США вимагали у Трампа змінити курс щодо дизпалива РФ.

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