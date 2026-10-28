Зеленский считает, что "дизельное соглашение" может открыть РФ путь к новым договоренностям с США

Президент Владимир Зеленский считает, что "дизельное соглашение" может открыть путь к новым договоренностям между Россией и США.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

По словам украинского президента, "дизельное соглашение" может открыть путь к новым договоренностям, в частности, касающимся удобрений, газа, замороженных активов и снятия санкций с отдельных российских лиц и структур.

"Я считаю, что "дизельное соглашение" открывает для "русских" возможности для последующих подобных шагов. Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции", – сказал он.

Напомним, член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс представил двухпартийный законопроект, направленный на блокирование так называемого дизельного соглашения между США и Россией.

Ранее двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

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